Глава Европарламента не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с Россией

Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли назвал состояние отношений ЕС с Россией не самым лучшим и не видит оснований надеяться на их скорое улучшение.
"Сегодняшнее состояние отношений между ЕС и Российской Федерацией и кризис на наших восточных границах не дают оснований надеяться на то, что отношения скоро улучшатся. Мы не должны отказываться от наших европейских ценностей. Конечно, мы хотим поддержать россиян, которые хотят изменить свою страну", - сказал он в понедельник в Страсбурге на очередной пленарной сессии ЕП, открывая дискуссию о 30-летии распада Советского Союза.
Он подчеркнул, что распад СССР был "процессом, а не единичным событием". Это было событие, которое "многие люди даже представить не могли".
Он напомнил, что некоторые бывшие государства Советского Союза сегодня - члены ЕС, но признал, что переход к демократии требует многих лет, как и создание новых институтов и новых процедур, изменение привычек и мировосприятия.
"Построить демократию очень сложно, и ее, к сожалению, легко потерять, если не заботиться о ней, - заявил Сассоли. - Демократия в основном построена на доверии, на доверии граждан к своим собственным институтам. Это доверие необходимо обновлять каждый божий день. Его надо растить как капитал, и заботиться о нем как о хорошей инвестиции".
Дискуссию европейских парламентариев, посвященную 30-летию со времени распада СССР, Сассоли назвал "актом памяти".
Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
Президент Азербайджана во вторник встретится с генсеком НАТО
Алиев: Азербайджан как не смирился с оккупацией своих земель, также не должен мириться и с несправедливостью
GM вложит больше $3 млрд в производство электрокаров в Мичигане
Долгосрочные экспортные контракты российского ОПК по своему объему превышают $50 млрд
Бюджет ГНФАР на 2022г рекомендован для утверждения президенту Азербайджана
Заболевают коронавирусом только около 4% вакцинированных - Голикова
Илон Маск стал "Человеком года - 2021" по версии журнала Time
Представительница Индии выиграла конкурс «Мисс Вселенная – 2021»
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт