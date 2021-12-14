В Лондоне считают необходимыми COVID-паспорта для британцев

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что COVID-паспорта в стране необходимы, сообщает во вторник Sky News.
"Люди хотят видеть, как мы сражаемся со штаммом "омикрон" разумным и пропорциональным образом", - заявил Рааб в интервью Sky News. Министр добавил, что COVID-паспорта - это сложная для реализации вещь, однако они "необходимы".
Во вторник депутаты парламента Великобритании должны будут проголосовать по новым мерам против коронавируса, предложенным премьер-министром Борисом Джонсоном, в числе которых также есть COVID-паспорта - подтверждение того, что человек получил две дозы вакцины или сдал отрицательный тест на коронавирус.
Рааб отметил, что новые ограничения на Рождество (25 декабря) пока не планируются, и люди должны "наслаждаться" праздником, но они не должны забывать о необходимости делать "бустерные" вакцины. Ранее Джонсон говорил о том, что каждый житель страны старше 18 лет сможет ревакцинироваться до нового года.
Министр сообщил, что на данный момент в Великобритании около 40% населения уже получили третью дозу вакцины. Он отметил, что власти страны делают все возможное, чтобы вакцинировать как можно больше людей как можно быстрее.
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