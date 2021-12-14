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Дальнее зарубежье 14.12.2021 14:23

В Лондоне считают необходимыми COVID-паспорта для британцев

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что COVID-паспорта в стране необходимы, сообщает во вторник Sky News.

"Люди хотят видеть, как мы сражаемся со штаммом "омикрон" разумным и пропорциональным образом", - заявил Рааб в интервью Sky News. Министр добавил, что COVID-паспорта - это сложная для реализации вещь, однако они "необходимы".

Во вторник депутаты парламента Великобритании должны будут проголосовать по новым мерам против коронавируса, предложенным премьер-министром Борисом Джонсоном, в числе которых также есть COVID-паспорта - подтверждение того, что человек получил две дозы вакцины или сдал отрицательный тест на коронавирус.

Рааб отметил, что новые ограничения на Рождество (25 декабря) пока не планируются, и люди должны "наслаждаться" праздником, но они не должны забывать о необходимости делать "бустерные" вакцины. Ранее Джонсон говорил о том, что каждый житель страны старше 18 лет сможет ревакцинироваться до нового года.

Министр сообщил, что на данный момент в Великобритании около 40% населения уже получили третью дозу вакцины. Он отметил, что власти страны делают все возможное, чтобы вакцинировать как можно больше людей как можно быстрее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]