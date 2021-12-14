Популярность кандидата в президенты Франции от республиканцев Пекресс резко выросла в декабре

Глава французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, недавно избранной кандидатом от правой Республиканской партии для участия в выборах президента Франции, значительно улучшила свой рейтинг популярности, свидетельствуют результаты опроса.
Согласно опросу Odoxa-Mascaret, в декабре рейтинг ее популярности вырос на 12 процентных пунктов и достиг 36%. При этом, среди тех во Франции, кто придерживается правых взглядов, ее рейтинг поднялся на 21 процентный пункт.
Отмечается, что таким образом она занимает второе место в списке наиболее предпочитаемых политиков во Франции. Первое место занимает бывший премьер Франции Эдуар Филипп (45%).
Социологическое исследование также показывает, что 50% французов одобряют тот факт, что Пекресс решила стать кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии.
4 декабря Пекресс избрали кандидатом Республиканской партии Франции для участия в президентских выборах в 2022 году. Она одержала победу над однопартийцем Эриком Сьотти.
54-летняя Пекресс с 2015 года возглавляет региональный совет Парижского региона. До этого она была министром образования, а также министром бюджета во время президентства Николя Саркози. При Жаке Шираке он занимала пост советника президента, а в 2011 году стала пресс-секретарем правительства.
Она закончила Национальную школу администрации, разговаривает на четырех языках, в том числе русском и японском.
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