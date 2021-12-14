Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0231 GBR   2.2437 TRY   0.1228

Цена на нефть

13.12 $/bbl +/- WTI 71.29 -0.38 Brent 74.39 -0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.12.2021 15:49

Популярность кандидата в президенты Франции от республиканцев Пекресс резко выросла в декабре

Глава французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, недавно избранной кандидатом от правой Республиканской партии для участия в выборах президента Франции, значительно улучшила свой рейтинг популярности, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно опросу Odoxa-Mascaret, в декабре рейтинг ее популярности вырос на 12 процентных пунктов и достиг 36%. При этом, среди тех во Франции, кто придерживается правых взглядов, ее рейтинг поднялся на 21 процентный пункт.

Отмечается, что таким образом она занимает второе место в списке наиболее предпочитаемых политиков во Франции. Первое место занимает бывший премьер Франции Эдуар Филипп (45%).

Социологическое исследование также показывает, что 50% французов одобряют тот факт, что Пекресс решила стать кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии.

4 декабря Пекресс избрали кандидатом Республиканской партии Франции для участия в президентских выборах в 2022 году. Она одержала победу над однопартийцем Эриком Сьотти.

54-летняя Пекресс с 2015 года возглавляет региональный совет Парижского региона. До этого она была министром образования, а также министром бюджета во время президентства Николя Саркози. При Жаке Шираке он занимала пост советника президента, а в 2011 году стала пресс-секретарем правительства.

Она закончила Национальную школу администрации, разговаривает на четырех языках, в том числе русском и японском.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, ПОПУЛЯРНОСТЬ


Похожие новости


Эстонию посетит лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен Марин Ле Пен считает, что в выходе Великобритании из ЕС виноват Брюссель Ле Пен на встрече с Путиным высказывается за обмен разведданными между Францией и РФ в антитеррористической сфере Европарламент проголосует по вопросу о лишении парламентского иммунитета Марин Ле Пен Лидер французских ультраправых осуждает Олланда за ситуацию с отменой визита Путина Завершить процесс ликвидации ИГ можно лишь при сотрудничестве с Асадом - Ле Пен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]