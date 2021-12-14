Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0231 GBR   2.2437 TRY   0.1228

Цена на нефть

13.12 $/bbl +/- WTI 71.29 -0.38 Brent 74.39 -0.76

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.12.2021 14:32

Времени не хватит перечислить все положительные для Армении и Турции стороны в налаживании дипотношений - Агаджанян

Установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении, заявил член правящей фракции парламента Армении "Гражданский договор", глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

"Речь идет об установлении дипломатических отношений с Турцией. Это не означает, что Армения отказывается от своих ключевых, государственных интересов (признание "геноцида" армян, определение статуса Карабаха - ИФ). Мы уверены, что установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении, и нам сейчас времени не хватит, чтобы перечислить все положительные и для Армении, и для Турции стороны", - сказал Агаджанян журналистам во вторник.

По его словам, налаживанию добрососедских отношений с соседями нет альтернативы.

"Учитывая региональные процессы последних 30 лет, это нелегкий процесс, но мы готовы идти по этому пути и сделаем все, чтобы исходящие из государственных интересов Армении процессы стали реальностью", - отметил Агаджанян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Армения назначит спецпредставителя для диалога по нормализации отношений с Турцией Анкара и Ереван назначат спецпосланников для нормализации отношений Россия готова выступить в роли посредника для нормализации отношений Армении и Турции - Захарова Ереван готов к нормализации отношений с Анкарой без предварительных условий - МИД Армении Турция призывает Армению отказаться от военных провокаций в отношении Азербайджана - Чавушоглу Анкара призывает Ереван присоединиться к платформе сотрудничества "3+3" - глава Минобороны Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]