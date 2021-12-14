Времени не хватит перечислить все положительные для Армении и Турции стороны в налаживании дипотношений - Агаджанян

Установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении, заявил член правящей фракции парламента Армении "Гражданский договор", глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.
"Речь идет об установлении дипломатических отношений с Турцией. Это не означает, что Армения отказывается от своих ключевых, государственных интересов (признание "геноцида" армян, определение статуса Карабаха - ИФ). Мы уверены, что установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении, и нам сейчас времени не хватит, чтобы перечислить все положительные и для Армении, и для Турции стороны", - сказал Агаджанян журналистам во вторник.
По его словам, налаживанию добрососедских отношений с соседями нет альтернативы.
"Учитывая региональные процессы последних 30 лет, это нелегкий процесс, но мы готовы идти по этому пути и сделаем все, чтобы исходящие из государственных интересов Армении процессы стали реальностью", - отметил Агаджанян.
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