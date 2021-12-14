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Бизнес и законодательство 14.12.2021 15:00

Баку и Анкара подпишут Меморандум по НТС в горнодобывающей сфере

Азербайджан и Турция планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в сфере геологии и добычи полезных ископаемых, сообщил глава ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов.

«На днях ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между Главным управлением исследований и разведки полезных ископаемых Минэнерго и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию минеральных ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана», - сказал Ибрагимов во вторник в Баку на конференции "Текущие проблемы, реформы и перспективы развития в горнодобывающем секторе".

По его словам, Меморандум охватит научно-техническое сотрудничество (НТС) в области наук о земле и горнодобывающей промышленности, поиска полезных ископаемых, их оценки, обмен информацией и опытом.

«Уверен, что совместное сотрудничество окажет значительное влияние на развитие горнодобывающей отрасли двух стран», - подчеркнул Ибрагимов.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]