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Бизнес и законодательство 14.12.2021 15:06

По итогам бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписано 5 документов

По итогам бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция, прошедшего во вторник в Баку, подписано пять документов.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности, подписаны: меморандумы о взаимопонимании между Фондом поддержки экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Грузии; между Торгово-промышленными палатами Азербайджана и Грузии: Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Объединением деловых людей Азербайджана; Центром анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана и Синдикатом металлопромышленников Турции; между ООО «Azersheker» и турецкой компанией «Agrobay Seracılık İthalat İhracat Senaye ve Ticaret».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]