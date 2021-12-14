По итогам бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписано 5 документов

По итогам бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция, прошедшего во вторник в Баку, подписано пять документов.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности, подписаны: меморандумы о взаимопонимании между Фондом поддержки экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Грузии; между Торгово-промышленными палатами Азербайджана и Грузии: Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Объединением деловых людей Азербайджана; Центром анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики Азербайджана и Синдикатом металлопромышленников Турции; между ООО «Azersheker» и турецкой компанией «Agrobay Seracılık İthalat İhracat Senaye ve Ticaret».

Б.Рустамбеков