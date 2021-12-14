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Транспорт и связь 14.12.2021 15:20

«Уральские авиалинии» 18 декабря начнут полеты в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению регулярных прямых рейсов в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский и Иркутска.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», полеты в Баку из Жуковского начнутся с 18 декабря и будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам. Вылет из Жуковского будет осуществляться в 13:00, вылет из Баку - в 18:10. Время в пути 3 часа 10 минут.

Рейс Иркутск - Баку - Иркутск будет выполняться с 26 декабря по воскресеньям. Вылет из Иркутска будет производиться в 6:00, вылет из Баку в 09:25. Время в пути 5 часов 50 минут.

Время для каждого из аэропортов указано местное. Билеты на рейсы уже в продаже на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]