«Уральские авиалинии» 18 декабря начнут полеты в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению регулярных прямых рейсов в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский и Иркутска.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», полеты в Баку из Жуковского начнутся с 18 декабря и будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам. Вылет из Жуковского будет осуществляться в 13:00, вылет из Баку - в 18:10. Время в пути 3 часа 10 минут.

Рейс Иркутск - Баку - Иркутск будет выполняться с 26 декабря по воскресеньям. Вылет из Иркутска будет производиться в 6:00, вылет из Баку в 09:25. Время в пути 5 часов 50 минут.

Время для каждого из аэропортов указано местное. Билеты на рейсы уже в продаже на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании.

Н.Аббасова