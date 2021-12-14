Toyota планирует продавать 3,5 млн электромобилей в год к 2030 году

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. намерен более активно наращивать свое присутствие на рынке электромобилей.

Во вторник компания объявила, что к 2030 году планирует выпускать 30 моделей автомобилей с электрическими двигателями и продавать по всему миру порядка 3,5 млн электромобилей в год.

Компания заявила также, что принадлежащий ей бренд автомобилей класса "люкс" Lexus будет выпускать только электромобили к 2035 году. При этом уже к 2030 году все автомобили, которые Lexus будет продавать в Европе, Северной Америке и Китае, будут электрическими.

Ранее в планах Toyota было выпускать 15 моделей электромобилей к 2025 году, отмечает The Wall Street Journal.

Президент компании Акио Тойода объявил во вторник, что компания инвестирует 2 трлн иен ($17,6 млрд) в производство электромобильных аккумуляторов. Он отметил также, что Toyota намерена сокращать выбросы CO2 максимально быстро.

Позиция Тойоды существенно изменилась за последний год. В декабре 2020 года он заявлял о "чрезмерном хайпе" вокруг электромобилей, считая, что защитники этой темы не учитывают выбросы, которые образуются в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом страны на электромобили.

Тогда глава Toyota говорил, что инфраструктура, необходимая Японии для полного перехода на электромобили, будет стоить стране от 14 трлн до 37 трлн иен.

Акции Toyota подорожали на 2,2% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,5%.