Цены на нефть продолжают умеренно снижаться

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник днем.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $74,16 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,03 за баррель, опустившись на $0,26 (0,36%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.
На рынок по-прежнему оказывает негативное влияние распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Сообщения о введении новых ограничениях в странах способствуют снижению котировок.
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