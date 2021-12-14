Цены на нефть продолжают умеренно снижаться

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник днем.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $74,16 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,03 за баррель, опустившись на $0,26 (0,36%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

На рынок по-прежнему оказывает негативное влияние распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Сообщения о введении новых ограничениях в странах способствуют снижению котировок.