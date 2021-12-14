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ТЭК 14.12.2021 15:56

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник днем.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $74,16 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,03 за баррель, опустившись на $0,26 (0,36%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

На рынок по-прежнему оказывает негативное влияние распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Сообщения о введении новых ограничениях в странах способствуют снижению котировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]