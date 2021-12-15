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Дальнее зарубежье 15.12.2021 00:34

Во Франции задержали бывшего сотрудника администрации Макрона в рамках дела о контракте с российским бизнесменом

Бывший сотрудник администрации французского президента Александра Беналла во вторник помещен под стражу в рамках расследования дела о контракте с российским бизнесменом, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет о расследовании Национальной финансовой прокуратуры Франции, касающегося предполагаемых случаев коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Согласно информации издания "Пуан", расследование касается контракта на охранные услуги, который был заключен помощником Беналлы, Венсаном Кразом, с российским предпринимателем Искандером Махмудовым. О существовании такого контракта ранее сообщил портал Mediapart.

"Пуан" указывает, что следователи хотят установить, использовал ли Александр Беналла служебное положение во время работы в Елисейском дворце для заключения этого договора. В качестве субподрядчика тогда была выбрана компания Velours, где ранее работал Беналла.

Беналла являлся фигурантом еще одного дела во Франции, связанного с событиями в ходе акции протеста в мае 2018 года. На видео, которое было опубликовано лишь через несколько недель после этой акции протеста, видно, как Беналла в одежде с полицейскими нашивками несколько раз ударил протестующих во время полицейской операции по сдерживанию массовых беспорядков. Сам он сказал, что просто хотел помочь полиции и не делал ничего противозаконного.

Осенью 2021 года его приговорили к трем годам заключения, два из них - условно, а год он проведет под домашним арестом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]