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Дальнее зарубежье 14.12.2021 21:06

Uber, Google и Ford отложили планы по возвращению сотрудников в офисы в США из-за омикрона

Новый вариант коронавируса "омикрон" подрывает планы американских компаний по возвращению сотрудников в офисы, что может стать очередным разочарованием для владельцев офисных зданий.

До новостей о появлении нового штамма в прошлом месяце работодатели начали готовиться к возобновлению работы в офисах после праздников. Теперь же пока небольшое, но уже растущее число компаний скорректировали или вовсе отложили подобные планы на фоне неопределенности в отношении опасности нового штамма и его устойчивости к существующим вакцинам, пишет The Wall Street Journal.

В числе этих компаний оказались Lyft Inc. , Ford Motor Co., Uber Technologies Inc. и принадлежащая Alphabet Inc. Google, однако не все из них назвали причиной пересмотра планов новый вариант коронавируса.

"Ситуация с COVID-19 остается нестабильной", - говорится в сообщении Ford, который перенес срок возвращения сотрудников в офисы с января на март.

Ситуация в некоторой степени напоминает ту, что наблюдалась в сентябре, когда компании были вынуждены отказаться от планов возобновления офисной работы из-за штамма "дельта".

Сокращение числа сотрудников, которые вернутся в офисы со следующего месяца, станет болезненным для владельцев офисных зданий, которые оказались в затруднительном положении из-за неопределенности в отношении долгосрочных последствий пандемии. По мнению некоторых аналитиков, очередной перенос сроков возвращения в офисы вынудит многих работодателей рассмотреть вопрос о введении удаленного режима работы на более длительную перспективу.

"Существенный риск заключается в том, что эти компании примут более решительные меры в отношении удаленной работы", - говорит старший аналитик Green Street Дэниэл Исмаил.

Выручка ресторанов, баров и других небольших предприятий вблизи офисных зданий остается низкой в течение почти двух лет, что усложняет возможность платить аренду и продолжать вести бизнес. Некоторые владельцы бизнесов уже готовятся к трудному началу нового года.

В то же время некоторые компании руководствуются словами президента США Джо Байдена о том, что Штаты не планируют вводить очередной локдаун в связи с появлением нового штамма коронавируса. Он свел новые ограничения в основном к тем, что касаются путешествий.

В числе компаний, пообещавших сотрудникам возвращение в офисы в соответствии с планами, находится банк Wells Fargo & Co. В прошлом месяце он сообщил, что готовится вновь открыть штаб-квартиру в Сан-Франциско и другие офисы.

Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook Inc.) на этой неделе сообщила, что полностью возобновит работу офисов в США в конце января. Однако компания отметила, что вводит новый режим, согласно которому у сотрудников будет возможность отложить возвращение в офисы до июня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]