Азербайджан прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе - Алиев

Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы готовы (к примирению с Арменией - ИФ). Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением", - сказал Алиев во вторник в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.
Алиев подчеркнул, что сегодняшняя с Николом Пашиняном (премьер-министром Армении - ИФ) и Шарлем Мишелем (президентом Совета ЕС - ИФ) "многое прояснит".
По его словам, Азербайджан "привержен миру, стабильности, и наши усилия направлены на минимизацию риска любой новой войны в регионе".
"Лучший способ достичь этого - открыть коммуникации, наладить активный диалог, и вновь научиться быть соседями. Наша политика очень открытая и прямая, и я надеюсь, что, если Армения проявит добрую волю, мы сможем начать, как и предлагалось, работать над мирным соглашением между двумя странами и положить конец враждебности", - отметил он.
Э.Шафиев, А.Азизов
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