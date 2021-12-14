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Внешняя политика 14.12.2021 19:32

Азербайджан прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе - Алиев

Азербайджан привержен миру и прилагает усилия для минимизации риска любой новой войны на Южном Кавказе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Мы готовы (к примирению с Арменией - ИФ). Мы уже сделали несколько публичных заявлений о том, что готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением", - сказал Алиев во вторник в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

Алиев подчеркнул, что сегодняшняя с Николом Пашиняном (премьер-министром Армении - ИФ) и Шарлем Мишелем (президентом Совета ЕС - ИФ) "многое прояснит".

По его словам, Азербайджан "привержен миру, стабильности, и наши усилия направлены на минимизацию риска любой новой войны в регионе".

"Лучший способ достичь этого - открыть коммуникации, наладить активный диалог, и вновь научиться быть соседями. Наша политика очень открытая и прямая, и я надеюсь, что, если Армения проявит добрую волю, мы сможем начать, как и предлагалось, работать над мирным соглашением между двумя странами и положить конец враждебности", - отметил он.

Э.Шафиев, А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]