НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Безопасность и стабильность на Южном Кавказе очень важны для нас. Для обеспечения мирного будущего мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются ценными партнерами для НАТО», - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев.

Генсек подчеркнул, что НАТО и Азербайджан наладили крепкое сотрудничество. «Сегодня оно охватывает множество областей - от развития потенциала до энергетической безопасности. Сегодня мы обсудили, что еще можем сделать вместе. Я с нетерпением жду продолжения нашей работы по дальнейшему углублению сотрудничества между НАТО и Азербайджаном», - отметил он.

Столтенберг добавил, что Азербайджан внес важный вклад в миссию НАТО в Афганистане. «Азербайджанские военные сыграли большую роль в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время эвакуации граждан этим летом», - добавил генсек НАТО.

Э.Шафиев, А.Азизов