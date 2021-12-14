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Внешняя политика 14.12.2021 19:58

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Безопасность и стабильность на Южном Кавказе очень важны для нас. Для обеспечения мирного будущего мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, которые являются ценными партнерами для НАТО», - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев.

Генсек подчеркнул, что НАТО и Азербайджан наладили крепкое сотрудничество. «Сегодня оно охватывает множество областей - от развития потенциала до энергетической безопасности. Сегодня мы обсудили, что еще можем сделать вместе. Я с нетерпением жду продолжения нашей работы по дальнейшему углублению сотрудничества между НАТО и Азербайджаном», - отметил он.

Столтенберг добавил, что Азербайджан внес важный вклад в миссию НАТО в Афганистане. «Азербайджанские военные сыграли большую роль в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время эвакуации граждан этим летом», - добавил генсек НАТО.

Э.Шафиев, А.Азизов

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Тэги: НАТО, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]