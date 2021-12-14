Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0231 GBR   2.2437 TRY   0.1228

Цена на нефть

13.12 $/bbl +/- WTI 71.29 -0.38 Brent 74.39 -0.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.12.2021 20:23

Нефть снижается вслед за ухудшением МЭА прогнозов спроса

Цены на нефть опускаются во вторник вслед за ухудшением Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов спроса на нефть на текущий и следующий годы.

МЭА в своем ежемесячном докладе заявило, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на нефть. Агентство понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки как на 2021, так и на 2022 год.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,53 за баррель, что на $0,86 (1,16%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,76 (1,07%), до $70,53 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

"Если решения центробанков на этой неделе поддержат аппетит к риску, то мы сможем увидеть подъем цен на нефть, хотя ключевым фактором для рынка по-прежнему является ситуация с "омикроном"", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Информация о введении новых ограничений из-за распространения "омикрона" в ряде стран оказывает давление на нефтяной рынок. Так, Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть продолжают умеренно снижаться МЭА: "Омикрон" замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть, профицит может вырасти, сделав рынок комфортнее МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в ноябре сделку на 116%, ОПЕК - на 124%, не-ОПЕК - на 101% Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК в 2021-2022гг Цены на нефть сбавили темпы подъема

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]