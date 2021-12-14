Нефть снижается вслед за ухудшением МЭА прогнозов спроса

Цены на нефть опускаются во вторник вслед за ухудшением Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов спроса на нефть на текущий и следующий годы.

МЭА в своем ежемесячном докладе заявило, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на нефть. Агентство понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки как на 2021, так и на 2022 год.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,53 за баррель, что на $0,86 (1,16%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,76 (1,07%), до $70,53 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

"Если решения центробанков на этой неделе поддержат аппетит к риску, то мы сможем увидеть подъем цен на нефть, хотя ключевым фактором для рынка по-прежнему является ситуация с "омикроном"", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Информация о введении новых ограничений из-за распространения "омикрона" в ряде стран оказывает давление на нефтяной рынок. Так, Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.