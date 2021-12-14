Выплаты страховщиков в связи со стихийными бедствиями в 2021г составят $105 млрд - Swiss Re

Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2021 году составят порядка $105 млрд, что на 17% выше уровня предыдущего года, свидетельствуют предварительные оценки Swiss Re.

Показатель является четвертым среди самых крупных за все время отслеживания этих данных швейцарской перестраховочной компанией.

Самым дорогостоящим событием для страховой отрасли в текущем году стал ураган "Ида", обрушившийся на США в конце августа. Связанный с ним страховой ущерб составил $30-32 млрд, отмечает Swiss Re.

На долю менее тяжелых стихийных бедствий, включая зимний шторм "Ури" в Северной Америке и июльские наводнения в Европе, приходится примерно половина страховых требований в этом году.

Страховой ущерб от шторма "Ури", по оценкам Swiss Re, составил $15 млрд, от европейских наводнений - $13 млрд.

Природные катастрофы "в очередной раз говорят о необходимости существенных инвестиций в укрепление важной инфраструктуры с целью смягчения последствий стихийных бедствий", отмечает главный экономист Swiss Re Джером Хэгели.

Страховые требования в связи с бедствиями, произошедшими по вине человека, включая железнодорожные и авиакатастрофы, терроризм и последствия массовых беспорядков, по оценкам Swiss Re, составили порядка $7 млрд в этом году.