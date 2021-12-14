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Регион 14.12.2021 21:33

В парламенте Грузии надеются на ускорение процесса вступления страны в НАТО

В парламенте Грузии ждут от запланированной на 15 декабря в Брюсселе встречи главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом четких заявлений о том, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года по поводу будущего членства Грузии в альянсе остается в силе.

"Мы ждем четких заявлений со стороны НАТО, что ни одна другая страна, включая Россию, не будет иметь право вето на расширение НАТО на восток", - заявил во вторник в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

По его словам, для Грузии членство в НАТО является жизненно важным вопросом.

"Мы видим, что Россия прибегает к шантажу и вынуждает НАТО отказаться от той записи, которая была сделана в 2008 году в Бухаресте, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - сказал он.

При этом Самхарадзе уверен, что после встречи Гарибашвили и Столтенберга будут сделаны заявления в поддержку вопроса будущего членства Грузии в альянсе.

"Главное, чтобы процесс нашей интеграции в НАТО ускорился, и чтобы как можно скорее члены НАТО приняли политическое решение о членстве (Грузии) в НАТО", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Ранее во вторник пресс-служба премьер-министра Грузии сообщила о том, что в рамках визита в Брюссель, где состоится саммит "Восточного партнерства", 15 декабря Гарибашвили встретится со Столтенбергом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ПРОЦЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]