В парламенте Грузии надеются на ускорение процесса вступления страны в НАТО

В парламенте Грузии ждут от запланированной на 15 декабря в Брюсселе встречи главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом четких заявлений о том, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года по поводу будущего членства Грузии в альянсе остается в силе.
"Мы ждем четких заявлений со стороны НАТО, что ни одна другая страна, включая Россию, не будет иметь право вето на расширение НАТО на восток", - заявил во вторник в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
По его словам, для Грузии членство в НАТО является жизненно важным вопросом.
"Мы видим, что Россия прибегает к шантажу и вынуждает НАТО отказаться от той записи, которая была сделана в 2008 году в Бухаресте, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - сказал он.
При этом Самхарадзе уверен, что после встречи Гарибашвили и Столтенберга будут сделаны заявления в поддержку вопроса будущего членства Грузии в альянсе.
"Главное, чтобы процесс нашей интеграции в НАТО ускорился, и чтобы как можно скорее члены НАТО приняли политическое решение о членстве (Грузии) в НАТО", - подчеркнул глава парламентского комитета.
Ранее во вторник пресс-служба премьер-министра Грузии сообщила о том, что в рамках визита в Брюссель, где состоится саммит "Восточного партнерства", 15 декабря Гарибашвили встретится со Столтенбергом.
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