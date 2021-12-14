В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

В Брюсселе началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Р.Ахмедов
Президент Алиев рассказал странам НАТО о текущей геополитической ситуации и процессах на Южном Кавказе
Армянская диаспора осенью 2020г различными кампаниями собрала пожертвований на $170 млн, из них $110 млн незаконно перечислила в бюджет Армении - МИД Азербайджана
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Столтенберг
Выплаты страховщиков в связи со стихийными бедствиями в 2021г составят $105 млрд - Swiss Re
Зарубежнефть и Premier Oil намерены в 2022г утвердить план разработки месторождения Tuna на шельфе Индонезии
Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м, добавив за день торгов 11%
Случаи заражения "омикроном" зарегистрированы в 77 странах - ВОЗ
В Азербайджане суточный прирост новых случаев и смертности от COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту осквернения армянскими футболистами флага Азербайджана
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Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
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«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
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Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021"
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт