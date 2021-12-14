Армянская диаспора осенью 2020г различными кампаниями собрала пожертвований на $170 млн, из них $110 млн незаконно перечислила в бюджет Армении - МИД Азербайджана

Армянские диаспорские организации за рубежом во время 44-дневной азербайджано-армянской войны осенью 2020 года собрали пожертвований на сумму $170 млн, из которых $110 млн незаконно были перечислены в госбюджет Армении, заявляет МИД Азербайджана.
По сообщению МИД, информацию об этом представил сотрудник Службы финансового мониторинга Азербайджана во вторник на 9-ой сессии стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая проходит в Египте.
По данным Службы финансового мониторинга, информацию о таких незаконных переводах признали высокопоставленные официальные лица Армении, в том числе премьер-министр этой страны. Эти собранные средства были использованы на вооружение незаконных вооруженных формирований, которые ранее размещались на прежде оккупированных территориях Азербайджана.
Данную проблему и необходимость борьбы с ней на мероприятии затронул и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.
«МИД заявляет, что продолжит выявлять кампании по сбору пожертвований, организуемых со стороны армянской диаспоры в различных странах и направленных против суверенитета Азербайджана, а также продолжит целенаправленную деятельность с целью пресекать проведение таких кампаний», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Р.Ахмедов
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