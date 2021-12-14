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Внешняя политика 14.12.2021 23:24

Президент Алиев рассказал странам НАТО о текущей геополитической ситуации и процессах на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в Брюсселе в заседании Совета НАТО.

«На заседании обсуждалось сотрудничество в формате Азербайджан-НАТО, вопросы развития сотрудничества в рамках различных программ, роль Азербайджана в энергообеспечении Европы, региональные процессы», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Страны-члены НАТО еще раз подтвердили поддержку территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

«На заседании также был отмечен вопрос расширения оперативного военного взаимодействия между ВС Азербайджана и НАТО», - подчеркивается в информации.

Алиев на заседании предоставил информацию о роли Азербайджана в регионе, особенно по геополитической ситуации после Второй Карабахской войны, готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по мирному договору, в том числе готовности к делимитации и демаркации границ.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время порядка 20 стран НАТО осуществляют импорт нефти из Азербайджана, 4 члена Альянса закупают азербайджанский газ и имеются возможности для расширения географии стран-импортеров газа. Глава государства добавил, что Азербайджан является надежным поставщиком углеводородов, вносит вклад в обеспечение энергобезопасти Европы альтернативными источником и маршрутом поставок.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]