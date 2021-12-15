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СНГ 15.12.2021 10:31

Макрон призвал Путина помогать решать проблему мигрантов в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что проблема следующих через Белоруссию в ЕС нелегалов успешно решается и призвал собеседника оказывать содействие в этом вопросе, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, Макрон отметил, что проблема становится менее острой благодаря мерам ЕС и в целом мирового сообщества. Кроме того, как отмечается в коммюнике, он "призвал российского визави продолжать действия, направленные на решение этой задачи".

Также президент Франции в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Он призвал РФ содействовать гуманитарным инициативам на востоке Украины, отмечают СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]