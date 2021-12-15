Представители Туркмении и талибов провели встречу на границе двух стран

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился на границе с Афганистаном с заместителем министра иностранных движения "Талибан" Шер Мухаммадом Аббасом Станекзаем, сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.
"Станекзай заявил, что отношения между Афганистаном и Туркменистаном всегда были дружескими, и что афганское правительство готово начать работу над ТАПИ (строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию - ИФ) и железнодорожными проектами", - говорится в сообщении.
"Вепа Хаджиев приветствовал улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, добавив, что новые события могут способствовать развитию торговли и транзита между двумя странами", - сообщает Балхи.
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