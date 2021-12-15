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СНГ 15.12.2021 10:44

Представители Туркмении и талибов провели встречу на границе двух стран

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился на границе с Афганистаном с заместителем министра иностранных движения "Талибан" Шер Мухаммадом Аббасом Станекзаем, сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Станекзай заявил, что отношения между Афганистаном и Туркменистаном всегда были дружескими, и что афганское правительство готово начать работу над ТАПИ (строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию - ИФ) и железнодорожными проектами", - говорится в сообщении.

"Вепа Хаджиев приветствовал улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, добавив, что новые события могут способствовать развитию торговли и транзита между двумя странами", - сообщает Балхи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]