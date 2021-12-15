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Здравоохранение 15.12.2021 10:09

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 271 млн 491 тыс. 447, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 320 тыс. 575 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 млн 233 тыс. 338 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 800 тыс. 343.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 710 тыс. 628. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 тыс. 135 человек.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 195 тыс. 775 заболевших, из них умерли 616 тыс. 970 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 684,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 460 человек, Индии - 340, Бразилии - 2 тыс. 874.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]