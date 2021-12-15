Новый посол Азербайджана в Лондоне вручил верительные грамоты королеве Великобритании

Посол Азербайджана в Лондоне Элин Сулейманов вручил верительные грамоты королеве Великобритании Елизавете II.

«Для меня большая честь вручить верительные грамоты в качестве посла Азербайджана Ее Величеству Королеве. Спасибо, Ваше Величество, за теплый прием и любезно предоставленную нам аудиенцию!», - написал Сулейманов в своем аккаунте Twitter.

Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 посол общался с королевой в формате онлайн.

В ходе беседы королева и посол выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией в последние десятилетия, подчеркнув, что в интересах обоих народов их дальнейшее расширение и углубление.

В ходе беседы Елизавета II заявила, что была восхищена азербайджанскими скакунами на ежегодном Королевском Виндзорском конном шоу в Великобритании и выразила желание видеть азербайджанских лошадей на аналогичных шоу в Великобритании в ближайшие годы.

Э.Шафиев