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Внешняя политика 15.12.2021 10:17

Новый посол Азербайджана в Лондоне вручил верительные грамоты королеве Великобритании

Посол Азербайджана в Лондоне Элин Сулейманов вручил верительные грамоты королеве Великобритании Елизавете II.

«Для меня большая честь вручить верительные грамоты в качестве посла Азербайджана Ее Величеству Королеве. Спасибо, Ваше Величество, за теплый прием и любезно предоставленную нам аудиенцию!», - написал Сулейманов в своем аккаунте Twitter.

Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 посол общался с королевой в формате онлайн.

В ходе беседы королева и посол выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией в последние десятилетия, подчеркнув, что в интересах обоих народов их дальнейшее расширение и углубление.

В ходе беседы Елизавета II заявила, что была восхищена азербайджанскими скакунами на ежегодном Королевском Виндзорском конном шоу в Великобритании и выразила желание видеть азербайджанских лошадей на аналогичных шоу в Великобритании в ближайшие годы.

Э.Шафиев

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Тэги: ПОСОЛ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АУДЕНЦИЯ


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