Два человека пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 100 человек заблокированы в здании

Как минимум два человека пострадали при пожаре в комплексе World Trade Centre, где расположен торговый центр и офисные здания, в Гонконге, сообщают азиатские СМИ.

Еще около 100 человек заблокированы внутри здания, проводится спасательная операция.

Пожару в 38-этажном комплексе присвоена третья из пяти категорий сложности.

Информации о причине возгорания не приводится.