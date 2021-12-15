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Происшествия 15.12.2021 10:42

Два человека пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 100 человек заблокированы в здании

Как минимум два человека пострадали при пожаре в комплексе World Trade Centre, где расположен торговый центр и офисные здания, в Гонконге, сообщают азиатские СМИ.

Еще около 100 человек заблокированы внутри здания, проводится спасательная операция.

Пожару в 38-этажном комплексе присвоена третья из пяти категорий сложности.

Информации о причине возгорания не приводится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]