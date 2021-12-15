Два человека пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 100 человек заблокированы в здании

Как минимум два человека пострадали при пожаре в комплексе World Trade Centre, где расположен торговый центр и офисные здания, в Гонконге, сообщают азиатские СМИ.
Еще около 100 человек заблокированы внутри здания, проводится спасательная операция.
Пожару в 38-этажном комплексе присвоена третья из пяти категорий сложности.
Информации о причине возгорания не приводится.
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