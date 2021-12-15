Тема конкуренции Баку и Москвы в вопросах поставок газа в Европу преувеличена и безосновательно политизирована - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конкуренции между Баку и Москвой в поставках газа в Европу сильно преувеличена и безосновательно политизирована.

«Проблема конкуренции сильно преувеличена и безосновательно политизирована. Наши поставки газа (в Европу – ИФ) никак не могут конкурировать с российскими», - сказал Алиев в интервью испанскому изданию «El Pais», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев подчеркнул, что данный вопрос никогда не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Могу вам сказать, что мы никогда не обсуждали этот вопрос. Мы регулярно встречаемся несколько раз в год и постоянно разговариваем по телефону, но он никогда не поднимал эту тему», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК). «Наш газ является новым для европейских рынков. Мы знаем, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за некоторых решений, принятых отдельными странами в рамках их энергетической стратегии. И здесь Азербайджан является надежным партнером Европы», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов вести переговоры со странами ЕС, которые также хотят покупать азербайджанский газ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.

А.Азизов