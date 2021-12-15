В Бишкеке допрашивают экс-президента Киргизии Акаева в рамках дела о золоторудном месторождении Кумтор

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, прибывший 14 декабря в Бишкек, несколько часов находится на допросе в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) по делу о золоторудном месторождении Кумтор, сообщил в среду "Интерфаксу" соратник бывшего главы государства Бекболот Талгарбеков.

"Аскар Акаев зашел на допрос в ГКНБ утром, пока еще не вышел", - сказал Талгарбеков.

По его словам, допрос Акаева связан с делом о золоторудном месторождении Кумтор, которое расследует спецслужба республики.

Акаев накануне прибыл в Бишкек из Москвы.

Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, уже приезжал в Бишкек 2 августа. После допроса в ГКНБ республики по делу о золоторудном месторождении Кумтор он был отпущен. Через неделю Акаев вернулся в Москву.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщало, Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту Кумтор в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор".