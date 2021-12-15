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СНГ 15.12.2021 12:14

Разработчик казахстанской вакцины QazVac заявил о ее эффективности против омикрон-штамма COVID-19

Казахстанская вакцина от COVID-19 QazVac эффективна против нового "омикрон"-штамма, заявила генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Минобразования Казахстана Кунсулу Закарья.

"Сейчас новые виды вакцин, а наша QazVac разработана по традиционным технологиям, вот новые виды вакцин, они как раз "омикрон" обходят. Эти новые вакцины, которые разработаны на новых технологиях, они именно нацелены на спайс-белок, в котором произошла мутация. У нас традиционная технология, она не привязана к этому спайс-белку. У нас полный набор всех белков", - сказала Закарья в среду, отвечая на вопрос, эффективен ли QazVac против "омикрона".

По ее словам, исследования показывают, что самый высокий показатель по эффективности и пролонгированности среди вакцин, применяемых в Казахстане, отмечается у QazVac.

В Казахстане в целом разработаны пять вакцин от COVID-19. Первая - инактивированная QazVac, разработанная НИИ проблем биологической безопасности, уже применяется для вакцинации. В настоящее время вакцина проходит процедуру признания ВОЗ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОМИКРОН, ВАКЦИНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]