Разработчик казахстанской вакцины QazVac заявил о ее эффективности против омикрон-штамма COVID-19

Казахстанская вакцина от COVID-19 QazVac эффективна против нового "омикрон"-штамма, заявила генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Минобразования Казахстана Кунсулу Закарья.
"Сейчас новые виды вакцин, а наша QazVac разработана по традиционным технологиям, вот новые виды вакцин, они как раз "омикрон" обходят. Эти новые вакцины, которые разработаны на новых технологиях, они именно нацелены на спайс-белок, в котором произошла мутация. У нас традиционная технология, она не привязана к этому спайс-белку. У нас полный набор всех белков", - сказала Закарья в среду, отвечая на вопрос, эффективен ли QazVac против "омикрона".
По ее словам, исследования показывают, что самый высокий показатель по эффективности и пролонгированности среди вакцин, применяемых в Казахстане, отмечается у QazVac.
В Казахстане в целом разработаны пять вакцин от COVID-19. Первая - инактивированная QazVac, разработанная НИИ проблем биологической безопасности, уже применяется для вакцинации. В настоящее время вакцина проходит процедуру признания ВОЗ.
Алиев: Карабахский конфликт завершен и нет возврата к дискуссиям по статусу
Новый посол Азербайджана в Лондоне вручил верительные грамоты королеве Великобритании
Алиев и Пашинян пообщались в Брюсселе с глазу на глаз - Мишель
Азербайджан в январе-октябре импортировал из Ирана около 465 млн кубометров газа
Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб м
"КазТрансГаз" и оператор Кашагана подготовят проект по увеличению переработки газа
Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 300 человек заблокированы в здании
Два человека пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 100 человек заблокированы в здании
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
Проект "Цифровой Шелковый Путь" был представлен на форуме " Время Инноваций 2021"
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт