Разработчик казахстанской вакцины QazVac заявил о ее эффективности против омикрон-штамма COVID-19

Казахстанская вакцина от COVID-19 QazVac эффективна против нового "омикрон"-штамма, заявила генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Минобразования Казахстана Кунсулу Закарья.

"Сейчас новые виды вакцин, а наша QazVac разработана по традиционным технологиям, вот новые виды вакцин, они как раз "омикрон" обходят. Эти новые вакцины, которые разработаны на новых технологиях, они именно нацелены на спайс-белок, в котором произошла мутация. У нас традиционная технология, она не привязана к этому спайс-белку. У нас полный набор всех белков", - сказала Закарья в среду, отвечая на вопрос, эффективен ли QazVac против "омикрона".

По ее словам, исследования показывают, что самый высокий показатель по эффективности и пролонгированности среди вакцин, применяемых в Казахстане, отмечается у QazVac.

В Казахстане в целом разработаны пять вакцин от COVID-19. Первая - инактивированная QazVac, разработанная НИИ проблем биологической безопасности, уже применяется для вакцинации. В настоящее время вакцина проходит процедуру признания ВОЗ.