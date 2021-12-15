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Регион 15.12.2021 12:16

Партия Пашиняна проигнорировала предложение парламентской оппозиции по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

Правящая в Армении парламентская фракция "Гражданский договор" провалила проведение внеочередного заседания парламента по вопросу о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на внеочередное заседание, инициированное оппозиционной фракцией "Армения". Из-за отсутствия кворума (30 вместо минимально необходимых 54 депутатов) внеочередное заседание не состоялось, передает корреспондент "Интерфакса".

14 декабря в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. На встрече Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о разблокировании железной дороги между двумя странами, затронуты вопросы по реализации демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]