Партия Пашиняна проигнорировала предложение парламентской оппозиции по вопросу делимитации границы с Азербайджаном

Правящая в Армении парламентская фракция "Гражданский договор" провалила проведение внеочередного заседания парламента по вопросу о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
Депутаты от фракции "Гражданский договор" не явились на внеочередное заседание, инициированное оппозиционной фракцией "Армения". Из-за отсутствия кворума (30 вместо минимально необходимых 54 депутатов) внеочередное заседание не состоялось, передает корреспондент "Интерфакса".
14 декабря в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. На встрече Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о разблокировании железной дороги между двумя странами, затронуты вопросы по реализации демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном.
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