Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9149 RUR   0.023 GBR   2.2503 TRY   0.1181

Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 70.73 -0.56 Brent 73.70 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 15.12.2021 12:34

Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 300 человек заблокированы в здании

Как минимум восемь человек пострадали при пожаре в комплексе World Trade Centre, где расположен торговый центр и офисные здания, в Гонконге, сообщают азиатские СМИ.

Все пострадавшие отправлены в больницу. Их возраст от 31 до 72 лет.

Еще около 300 человек заблокированы на верхних этажах здания, проводится спасательная операция.

Пожару в 38-этажном комплексе присвоена третья из пяти категорий сложности.

По предварительным данным, пожар начался в электротехническом помещении и распространился по строительным лесам, установленным с одном из сторон здания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]