Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре в Гонконге, 300 человек заблокированы в здании

Как минимум восемь человек пострадали при пожаре в комплексе World Trade Centre, где расположен торговый центр и офисные здания, в Гонконге, сообщают азиатские СМИ.

Все пострадавшие отправлены в больницу. Их возраст от 31 до 72 лет.

Еще около 300 человек заблокированы на верхних этажах здания, проводится спасательная операция.

Пожару в 38-этажном комплексе присвоена третья из пяти категорий сложности.

По предварительным данным, пожар начался в электротехническом помещении и распространился по строительным лесам, установленным с одном из сторон здания.