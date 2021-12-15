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Дальнее зарубежье 15.12.2021 17:39

Ряд стран ЕС выступают за диалог с Москвой вместо форсированной подготовки пакета санкций - Bloomberg

Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, МЕРЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]