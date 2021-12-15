Ряд стран ЕС выступают за диалог с Москвой вместо форсированной подготовки пакета санкций - Bloomberg

Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.
"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.
Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.
Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.
Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.
Баку принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
Азербайджан вернул Армении тех военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев - Алиев
Баку и Ереван обсуждают правовой режим Зангезурского коридора – Алиев
Зеленский рассчитывает на поддержку Германией сохранения транзита газа через Украину
Украине хватит газа и угля для прохождения зимы - премьер
Глобальный долг в 2020 году достиг рекордных $226 трлн - МВФ
Коронавирус в 10 раз ускоряет образование белковых структур, связанных с болезнью Паркинсона
Европе не удастся сдержать заболеваемость COVID-19 от штамма "омикрон" только за счет вакцинации - эксперты
Италия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из стран ЕС
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика привлёк 2 крупных кредита от EBRD для поддержки предпринимательства
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт