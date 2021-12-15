Ряд стран ЕС выступают за диалог с Москвой вместо форсированной подготовки пакета санкций - Bloomberg

Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.