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АПК 15.12.2021 16:33

Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай - Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал Ушаков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Китай может открыться для поставок зерна из всех регионов России, он отметил: "Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]