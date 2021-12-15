Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай - Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал Ушаков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Китай может открыться для поставок зерна из всех регионов России, он отметил: "Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".
Зеленский предложил Алиеву провести в феврале 2022 года саммит Украина-Азербайджан-Турция
Алиев и Санду обсудили сотрудничество в сфере энергетики, торговли, инвестиций
Российский прибор миссии ExoMars-2016 обнаружил гигантский ледник на дне марсианского каньона
МВД Азербайджана за 11 месяцев изъяло из оборота наркотических средств на сумму 190 млн манатов
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула
Schneider Electric назначила нового президента компании в России и СНГ
Несколько стран ЕС начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика привлёк 2 крупных кредита от EBRD для поддержки предпринимательства
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт