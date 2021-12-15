Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай - Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал Ушаков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Китай может открыться для поставок зерна из всех регионов России, он отметил: "Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".