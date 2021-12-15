Schneider Electric назначила нового президента компании в России и СНГ

Французская промышленная группа Schneider Electric SE назначила Алексея Кашаева новым президентом в России и СНГ.
Как сообщается в пресс-релизе компании, он вступит в должность в январе 2022 года.
До конца 2021 года Йохан Вандерплаетсе продолжит исполнять обязанности президента компании в России и СНГ и впоследствии возглавит глобальное подразделение "Промышленная автоматизация", а также несколько стратегических сегментов, среди которых нефтегазовая и горнодобывающая индустрии.
Кашаев начал работу в Schneider Electric в 2010 году и занимал различные руководящие должности в подразделении "Управление электроэнергией". В данный момент он работает в глобальной команде подразделения "Цифровые здания и энергетика" (Digital Energy) и является вице-президентом по развитию международного бизнеса.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке, Schneider Electric демонстрировала стабильно высокие результаты в России и СНГ - в частности, в 2020 году был зафиксирован рост продаж на двухзначную величину. Данный регион является одним из ключевых рынков для компании, отмечается в сообщении.
Schneider Electric является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации.
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