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СНГ 15.12.2021 17:05

Schneider Electric назначила нового президента компании в России и СНГ

Французская промышленная группа Schneider Electric SE назначила Алексея Кашаева новым президентом в России и СНГ.

Как сообщается в пресс-релизе компании, он вступит в должность в январе 2022 года.

До конца 2021 года Йохан Вандерплаетсе продолжит исполнять обязанности президента компании в России и СНГ и впоследствии возглавит глобальное подразделение "Промышленная автоматизация", а также несколько стратегических сегментов, среди которых нефтегазовая и горнодобывающая индустрии.

Кашаев начал работу в Schneider Electric в 2010 году и занимал различные руководящие должности в подразделении "Управление электроэнергией". В данный момент он работает в глобальной команде подразделения "Цифровые здания и энергетика" (Digital Energy) и является вице-президентом по развитию международного бизнеса.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, Schneider Electric демонстрировала стабильно высокие результаты в России и СНГ - в частности, в 2020 году был зафиксирован рост продаж на двухзначную величину. Данный регион является одним из ключевых рынков для компании, отмечается в сообщении.

Schneider Electric является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации.

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Тэги: РОССИЯ, SCHNEIDER, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]