Российский прибор миссии ExoMars-2016 обнаружил гигантский ледник на дне марсианского каньона

Российский нейтронный телескоп ФРЕНД на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 зафиксировал высокое содержание воды на дне каньона Долина Маринера вблизи экватора Марса, сообщили в Институте космических исследований РАН.

"Обработка данных измерений российского нейтронного телескопа ФРЕНД на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" показала необычайно высокое содержание воды на дне каньона Долина Маринера вблизи марсианского экватора", - говорится в сообщении Института.

Там сообщается, что согласно данным измерений телескопа ФРЕНД, содержание водорода в веществе района Кандор в пересчете на воду соответствует массовой доле в веществе около 40%. Такая высокая массовая доля воды практически однозначно указывает на присутствие на дне каньона гигантского ледника из замерзшей воды.

"Площадь покрытой ледником поверхности составляет около 41 000 кв. км. Это более чем в два раза превышает площадь Ладожского озера - крупнейшего пресноводного водоема Европы", - сообщили в ИКИ РАН.

В Институте отмечают, что вывод о присутствии на дне каньона воды в виде ледника должен быть проверен в будущих марсианских экспедициях. "В условиях современного Марса существование ледника вблизи марсианского экватора требует особых условий освещённости, давления и температуры. Такие условия могут иметь место только на дне глубоких ущелий. Ледник мог образоваться вместе с самим каньоном еще 2 млрд лет тому назад и состоять из древней замерзшей воды молодого Марса", - говорится в сообщении.

В ИКИ РАН сообщили, что изучение ледника на дне Долины Маринера в будущем может стать одним из основных направлений марсианских исследований - в древней мерзлой воде должны присутствовать растворенные в ней минеральные соли и сложные химические соединения, образовавшиеся в ранние эпохи эволюции Марса. Также вода молодого Марса могла быть средой зарождения примитивной жизни, и ее реликтовые фрагменты могут сохраниться в леднике до настоящего времени.

"Вне зависимости от происхождения воды и формы ее присутствия в грунте, открытие прибора ФРЕНД свидетельствует о наличии огромного водного ресурса непосредственно вблизи марсианского экватора. Его доступность для исследований и использования сможет оказать большое влияние на реализацию будущих автоматических и пилотируемых марсианских миссий", - сообщает Институт.

Прибор ФРЕНД создан в Институте космических исследований РАН в рамках государственного контракта с госкорпорацией "Роскосмос" для российско-европейской миссии ExoMars-2016. Находясь на марсианской орбите, ФРЕНД измеряет потоки нейтронов от поверхности планеты, возникающее в результате ее бомбардировки галактическими космическими лучами.