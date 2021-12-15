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15.12.2021 18:36

Все британские генерирующие компании в 2022г пройдут стресс-тесты

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem в следующем году начнет проводить стресс-тесты всех поставщиков электроэнергии в стране для проверки их финансовой устойчивости при различных сценариях, говорится в пресс-релизе регулятора.

В случае, если стресс-тесты обнаружат "тонкие места", Ofgem будет согласовывать с компаниями план устранения поводов для беспокойства, особенно если они угрожают потребителям.

"Ofgem много сделал, чтобы защитить потребителей на фоне скачка цен на газ свыше чем на 500% менее чем за год", - отметил глава регулятора Джонатан Бреарли. По его словам, за последнее время банкротами стали энергетические компании, обслуживавшие в общей сложности 4 млн клиентов.

В частности, о своем банкротстве объявила Bulb Energy, обеспечивавшая электричеством 1,6 млн домохозяйств. Правительству пришлось выделить из бюджета порядка 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд), чтобы избежать перебоев с поставками для клиентов компании.

"Рекордные цены на газ в этом году выявили уязвимости некоторых поставщиков электроэнергии перед лицом ценовых шоков", - говорится в сообщении регулятора.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СТРЕСС, ТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]