Все британские генерирующие компании в 2022г пройдут стресс-тесты

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem в следующем году начнет проводить стресс-тесты всех поставщиков электроэнергии в стране для проверки их финансовой устойчивости при различных сценариях, говорится в пресс-релизе регулятора.
В случае, если стресс-тесты обнаружат "тонкие места", Ofgem будет согласовывать с компаниями план устранения поводов для беспокойства, особенно если они угрожают потребителям.
"Ofgem много сделал, чтобы защитить потребителей на фоне скачка цен на газ свыше чем на 500% менее чем за год", - отметил глава регулятора Джонатан Бреарли. По его словам, за последнее время банкротами стали энергетические компании, обслуживавшие в общей сложности 4 млн клиентов.
В частности, о своем банкротстве объявила Bulb Energy, обеспечивавшая электричеством 1,6 млн домохозяйств. Правительству пришлось выделить из бюджета порядка 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд), чтобы избежать перебоев с поставками для клиентов компании.
"Рекордные цены на газ в этом году выявили уязвимости некоторых поставщиков электроэнергии перед лицом ценовых шоков", - говорится в сообщении регулятора.
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