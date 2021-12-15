Apple отстает от поставленных производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Американская Apple Inc. , представившая в сентябре текущего года новую линейку iPhone, серьезно отстает от заявленных производственных целей и теряет миллиарды долларов выручки из-за проблем в цепочках поставок.
Таким образом, потребители во многих странах в этом году не смогут купить устройства Apple в качестве рождественского подарка.
Задержки в производстве iPhone и другой продукции Apple в преддверии праздничного сезона являются хорошим примером того, с какими проблемами сталкиваются потребительские компании по всему миру из-за хаоса в цепочках поставок, пишет японская газета Nikkei.
Закрытие предприятий из-за пандемии COVID-19, логистические трудности и перебои с энергоснабжением бьют по модели глобализованного производства, являющейся основой современного промышленного сектора.
В последние годы китайские предприятия по сборке iPhone и iPad переходили на практически круглосуточный режим работы с начала октября, готовясь к сезону пикового спроса, хотя в стране на это время приходятся праздники по случаю основания КНР. В текущем году, однако, впервые более чем за десять лет они останавливали работу на несколько дней из-за нехватки компонентов, а также проблем с энергоснабжением, отмечает Nikkei.
"В связи с ограниченностью запасов компонентов не имело смысла работать сверхурочно и доплачивать рабочим, - заявил один из источников газеты. - Такого раньше не было. Китайская "Золотая неделя" в прошлом всегда была самым загруженным временем, когда все сборочные предприятия готовились к наращиванию производства".
В сентябре и октябре производство смартфонов линейки iPhone13 было на 20% ниже запланированного уровня, несмотря на то, что Apple направила все усилия на обеспечение необходимых компонентов в ущерб другим продуктам, включая iPad, сообщают источники японского издания.
В результате объемы производства iPad оказались ниже запланированных примерно на 50%, а предыдущих моделей iPhone - на 25%, причем в ноябре улучшения ситуации не произошло.
Apple, по данным источников, была вынуждена понизить производственные цели на 2021 год. Если изначально она планировала выпустить 95 млн iPhone 13 в этом году, то в декабре стало понятно, что получится произвести лишь порядка 83-85 млн устройств.
Американская компания, поставившая целью выпустить в общей сложности 230 млн iPhone в 2021 году, отстает от выполнения своей цели примерно на 15 млн, отмечает Nikkei.
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