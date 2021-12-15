Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9149 RUR   0.023 GBR   2.2503 TRY   0.1181

Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 70.73 -0.56 Brent 73.70 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 15.12.2021 23:28

Apple отстает от поставленных производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Американская Apple Inc. , представившая в сентябре текущего года новую линейку iPhone, серьезно отстает от заявленных производственных целей и теряет миллиарды долларов выручки из-за проблем в цепочках поставок.

Таким образом, потребители во многих странах в этом году не смогут купить устройства Apple в качестве рождественского подарка.

Задержки в производстве iPhone и другой продукции Apple в преддверии праздничного сезона являются хорошим примером того, с какими проблемами сталкиваются потребительские компании по всему миру из-за хаоса в цепочках поставок, пишет японская газета Nikkei.

Закрытие предприятий из-за пандемии COVID-19, логистические трудности и перебои с энергоснабжением бьют по модели глобализованного производства, являющейся основой современного промышленного сектора.

В последние годы китайские предприятия по сборке iPhone и iPad переходили на практически круглосуточный режим работы с начала октября, готовясь к сезону пикового спроса, хотя в стране на это время приходятся праздники по случаю основания КНР. В текущем году, однако, впервые более чем за десять лет они останавливали работу на несколько дней из-за нехватки компонентов, а также проблем с энергоснабжением, отмечает Nikkei.

"В связи с ограниченностью запасов компонентов не имело смысла работать сверхурочно и доплачивать рабочим, - заявил один из источников газеты. - Такого раньше не было. Китайская "Золотая неделя" в прошлом всегда была самым загруженным временем, когда все сборочные предприятия готовились к наращиванию производства".

В сентябре и октябре производство смартфонов линейки iPhone13 было на 20% ниже запланированного уровня, несмотря на то, что Apple направила все усилия на обеспечение необходимых компонентов в ущерб другим продуктам, включая iPad, сообщают источники японского издания.

В результате объемы производства iPad оказались ниже запланированных примерно на 50%, а предыдущих моделей iPhone - на 25%, причем в ноябре улучшения ситуации не произошло.

Apple, по данным источников, была вынуждена понизить производственные цели на 2021 год. Если изначально она планировала выпустить 95 млн iPhone 13 в этом году, то в декабре стало понятно, что получится произвести лишь порядка 83-85 млн устройств.

Американская компания, поставившая целью выпустить в общей сложности 230 млн iPhone в 2021 году, отстает от выполнения своей цели примерно на 15 млн, отмечает Nikkei.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]