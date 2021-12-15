Палата представителей одобрила повышение лимита госдолга США

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает Dow Jones.
Ранее законопроект был одобрен Сенатом, и теперь он отправится на подпись президенту Джо Байдену.
За повышение лимита госдолга, который позволит не возвращаться к этому вопросу до выборов в Конгресс осенью следующего года, выступил 221 член Палаты представителей, против - 209. Ранее за него проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.
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