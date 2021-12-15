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Макроэкономика 15.12.2021 18:10

Палата представителей одобрила повышение лимита госдолга США

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает Dow Jones.

Ранее законопроект был одобрен Сенатом, и теперь он отправится на подпись президенту Джо Байдену.

За повышение лимита госдолга, который позволит не возвращаться к этому вопросу до выборов в Конгресс осенью следующего года, выступил 221 член Палаты представителей, против - 209. Ранее за него проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГОСДОЛГ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]