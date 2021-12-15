ЕС финансово поможет Молдове смягчить последствия газового кризиса

Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза - ИФ) предоставит Молдове безвозмездную помощь в размере 60 млн евро для смягчения последствий газового кризиса.
Соответствующее соглашение подписали в среду в Брюсселе вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попексу и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели. На церемонии подписания присутствовали президент страны Майя Санду и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС предоставляет данные средства, чтобы снизить ущерб наиболее уязвимым слоям населения Молдовы из-за роста цен на природный газ, отметила на церемонии фон дер Ляйен.
Санду сказала, в свою очередь, что ЕС проявляет солидарность и приходит на помощь, когда Молдова в этом остро нуждается, как и в случае газового кризиса. Она подчеркнула, что молдавские власти готовы и дальше работать с ЕС по повестке энергобезопасности, чтобы "не сталкиваться с кризисами в будущем".
Помощь в связи с ситуацией на газовом рынке была обещана Кишиневу в октябре, когда Молдова столкнулась с кризисом в этой сфере. Поскольку договор "Молдовагаз" с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый подписан не был, то в октябре Молдова получала от "Газпрома" только 67% необходимых объемов газа, остальное покупала на спотовых рынках. Средняя цена закупки газа в октябре составила $790 за тысячу кубометров газа.
Новый пятилетний контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" был подписан в конце октября и вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдове, так как цена существенно ниже рыночной (в настоящее время - около $450 за 1000 куб. метров). При этом "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовые платежи за текущий месяц. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Правительство частично компенсирует потребителям разницу в цене, в том числе за счет помощи Евросоюза.
Баку принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ
Азербайджан вернул Армении тех военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев - Алиев
Баку и Ереван обсуждают правовой режим Зангезурского коридора – Алиев
Коронавирус в 10 раз ускоряет образование белковых структур, связанных с болезнью Паркинсона
Европе не удастся сдержать заболеваемость COVID-19 от штамма "омикрон" только за счет вакцинации - эксперты
Италия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из стран ЕС
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
ЕС намерен инвестировать более 2 млрд евро в страны Восточного партнерства - Мишель
Криптовалютные компании инвестируют десятки и сотни миллионов долларов в спорт
Новый разговор Путина и Байдена может состояться до конца года, но конкретных договоренностей нет - Песков
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика привлёк 2 крупных кредита от EBRD для поддержки предпринимательства
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт