ЕС финансово поможет Молдове смягчить последствия газового кризиса

Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Евросоюза - ИФ) предоставит Молдове безвозмездную помощь в размере 60 млн евро для смягчения последствий газового кризиса.

Соответствующее соглашение подписали в среду в Брюсселе вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попексу и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели. На церемонии подписания присутствовали президент страны Майя Санду и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС предоставляет данные средства, чтобы снизить ущерб наиболее уязвимым слоям населения Молдовы из-за роста цен на природный газ, отметила на церемонии фон дер Ляйен.

Санду сказала, в свою очередь, что ЕС проявляет солидарность и приходит на помощь, когда Молдова в этом остро нуждается, как и в случае газового кризиса. Она подчеркнула, что молдавские власти готовы и дальше работать с ЕС по повестке энергобезопасности, чтобы "не сталкиваться с кризисами в будущем".

Помощь в связи с ситуацией на газовом рынке была обещана Кишиневу в октябре, когда Молдова столкнулась с кризисом в этой сфере. Поскольку договор "Молдовагаз" с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый подписан не был, то в октябре Молдова получала от "Газпрома" только 67% необходимых объемов газа, остальное покупала на спотовых рынках. Средняя цена закупки газа в октябре составила $790 за тысячу кубометров газа.

Новый пятилетний контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" был подписан в конце октября и вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдове, так как цена существенно ниже рыночной (в настоящее время - около $450 за 1000 куб. метров). При этом "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовые платежи за текущий месяц. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Правительство частично компенсирует потребителям разницу в цене, в том числе за счет помощи Евросоюза.