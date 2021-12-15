Больше всего французов предпочли бы встретить Рождество с Макроном

Почти 20% французов заявили, что хотели бы встретить Рождество с нынешним президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на опрос Ifop.

Респондентом предложили выбрать потенциального кандидата в президенты на выборах 2022 года, с которым они бы больше всего хотели встретить Рождество.

Так, 17% опрошенных назвали в ответ на этот вопрос Макрона, хотя он пока официально не объявил о решении участвовать в выборах в следующем году. Еще 12% хотели бы видеть лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, 11% - журналиста Эрика Земмура, 10% - главу региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Остальные политики получили менее 10% голосов.

При этом, издание не уточняет, когда именно был проведен опрос и сколько человек в нем приняли участие.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года. Согласно последним опросам, основная борьба может развернуться между нынешним президентом Макроном, а также Марин Ле Пен, Эриком Земмуром и Валери Пекресс.