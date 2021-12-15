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Дальнее зарубежье 15.12.2021 19:31

Больше всего французов предпочли бы встретить Рождество с Макроном

Почти 20% французов заявили, что хотели бы встретить Рождество с нынешним президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на опрос Ifop.

Респондентом предложили выбрать потенциального кандидата в президенты на выборах 2022 года, с которым они бы больше всего хотели встретить Рождество.

Так, 17% опрошенных назвали в ответ на этот вопрос Макрона, хотя он пока официально не объявил о решении участвовать в выборах в следующем году. Еще 12% хотели бы видеть лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, 11% - журналиста Эрика Земмура, 10% - главу региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Остальные политики получили менее 10% голосов.

При этом, издание не уточняет, когда именно был проведен опрос и сколько человек в нем приняли участие.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года. Согласно последним опросам, основная борьба может развернуться между нынешним президентом Макроном, а также Марин Ле Пен, Эриком Земмуром и Валери Пекресс.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИКИ, РОЖДЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]