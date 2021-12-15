Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение прервать поездку по странам юго-восточной Азии после того, как у одного из сопровождающих его делегацию журналиста выявили коронавирус COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.
По словам Прайса, такое решение принято, чтобы снизить риск дальнейшего распространения коронавируса.
Представитель госдепа добавил, что из-за сложившейся ситуации Блинкен выразил по телефону сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг.
Случай заражения COVID-19 у журналиста из пула, сопровождающего Блинкена в турне, подтвердился в среду, когда они находились в Малайзии. Он отправлен на самоизоляцию.
До этого в рамках турне американская делегация посетила Индонезию.
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