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Дальнее зарубежье 15.12.2021 17:17

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение прервать поездку по странам юго-восточной Азии после того, как у одного из сопровождающих его делегацию журналиста выявили коронавирус COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, такое решение принято, чтобы снизить риск дальнейшего распространения коронавируса.

Представитель госдепа добавил, что из-за сложившейся ситуации Блинкен выразил по телефону сожаление главе МИД Таиланда, с которым у него была запланирована встреча в четверг.

Случай заражения COVID-19 у журналиста из пула, сопровождающего Блинкена в турне, подтвердился в среду, когда они находились в Малайзии. Он отправлен на самоизоляцию.

До этого в рамках турне американская делегация посетила Индонезию.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ТУРНЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]