Инвестиции в технологии по борьбе с изменением климата резко выросли в 2021г - PwC

Инвестиции в компании, разрабатывающие технологии, которые направлены на борьбу с климатическим кризисом, увеличились до $87,5 млрд за первые шесть месяцев текущего года, показало новое исследование PwC.
Таким образом, рост составил 210% по сравнению с $24,8 млрд за аналогичный период годом ранее, говорится в исследовании State of Climate Tech 2021.
Пятью главными технологическими решениями PwC называет солнечную энергетику, ветряную энергетику, технологии переработки пищевых отходов, производство "зеленого" водорода и так называемых альтернативных продуктов питания. Однако, согласно подсчетам, доля инвестиций в эти пять сфер составила лишь 25% от общего объема вложений в разработки в сфере борьбы с изменением климата в период между 2013 годом и июнем 2021 года, несмотря на то что технологии в этих сегментах дают возможность сократить более 80% выбросов к 2050 году.
Основная доля инвестиций, или около $58 млрд, пришлась на бизнесы в сфере мобильности и транспорта. В том числе речь идет о компаниях, занимающихся разработкой электроскутеров, электромобилей и летающих такси.
При этом средний объем сделок в сфере климатических технологий взлетел почти в четыре раза, до $96 млн, в первом полугодии 2021 года по сравнению с $27 млн годом ранее. Число активных инвесторов в этой сфере выросло с менее чем 900 в первой половине 2020 года до более 1,6 тыс. в первой половине 2021 года.
Специализированные компании по слияниям и поглощениям (SPAC) в этом сегменте привлекли более $25 млрд в первом полугодии текущего года, что составляет более одной трети всего объема финансирования технологий в сфере борьбы с изменением климата за этот период.
Наибольший объем венчурных инвестиций с начала года до 30 июня привлекли американские компании: в стартапы в США было вложено $56,5 млрд. На втором месте находятся компании из Китая, инвестиции в них составили $9 млрд.
Многие инвесторы на протяжении нескольких десятилетий старались не вкладывать денежные средства в стартапы в сфере технологий по борьбе с климатическими изменениями из-за опасений, что они могут не принести достаточный доход. В период между 2013 и 2018 годами наблюдался активный рост вложений, однако рост инвестиций остановился в 2018-2020 годы, согласно PwC.
Между тем показатель резко вырос в первом полугодии 2021 года.
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