Мишель является инициатором создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении – Алиев

Инициатором создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении является президент Совета ЕС Шарль Мишель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы высоко ценим деятельность Еврокомиссии и лично президента ЕС Шарля Мишеля (для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - ИФ). Он вносит большой вклад для создания почвы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Между прочим, работает его инициатива по созданию прямой линии связи между министрами обороны двух стран", - сказал Алиев в интервью испанскому изданию "El Pais".
По его словам, Азербайджан видит стремление Еврокомиссии создать стабильную среду на Южном Кавказе и трехсторонний формат сотрудничества между странами региона.
Алиев добавил, что "видно желание ЕС и России оказать помощь" в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "Россия и ЕС являются одними из основных международных игроков. У них имеется очень широкая повестка. Если они периодически тратят время на то, чтобы организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении, это означает, что у них есть реальное желание помочь и мы это ценим. Мы здесь не видим никакой конкуренции. Некоторые могут думать, что это вид конкуренции, но это не так. Мы видим, что эти усилия дополняют друг друга, эти усилия поддерживают мирный процесс", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что между президентами РФ и Совета ЕС были контакты, они обсуждали широкий круг вопросов, включая отношения между Азербайджаном и Арменией. "Если Армения согласится на сотрудничество с нами в вопросе подготовки мирного договора, то безусловно, нам понадобятся международный опыт и международные партнеры для согласования основных принципов. Наша позиция прозрачная. Мы здесь (в Брюсселе - ИФ) для усиления положительной динамики", - добавил Алиев.
А.Азизов
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