США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия, размещенного на корабле

Американские военные накануне успешно испытали лазерное оружие, установленное на военно-морском десантном транспорте-доке Portland, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВМС США.
Испытание прошло в водах Аденского залива, разделяющего Восточную Африку и Арабский полуостров. В Пятом флоте ВМС США отметили, что лазер смог "успешно взаимодействовать" с плавучей мишенью.
В ходе прежних испытаний в мае 2020 года, по данным AP, лазер, размещенный на корабле Portland, смог сбить воздушный беспилотник.
AP напоминает, что по соседству с зоной испытаний лежит Йемен, где с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. Война привела к гибели примерно 110 тыс. человек и крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире.
Боевые действия затронули и морскую акваторию - Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив. Этот морской путь, ведущий в Суэцкий канал и Средиземное море, является важнейшим для международных грузоперевозок и поставок энергоносителей.
В ходе боевых действий, отмечает AP, что йеменские повстанцы-хуситы используют дистанционно управляемые лодки, начиненные взрывчаткой. Также существуют подозрения, что эти лодки собирают с помощью Ирана.
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