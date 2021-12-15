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Внешняя политика 15.12.2021 17:58

Баку и Ереван обсуждают правовой режим Зангезурского коридора – Алиев

Азербайджан сумел убедить Армению в неизбежности открытия автомобильной дороги (через Армению в Нахчыван), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El Pais.

«Ранее Армения возражала против открытия автомобильной дороги, но мы смогли убедить их, что это неизбежно, и они согласны. Итак, согласованность есть. Сейчас мы обсуждаем правовой режим этих коридоров, в частности, Зангезурского коридора, который проходит через Азербайджан в Армению, а затем в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. У нас все еще остаются некоторые нерешенные вопросы», - подчеркнул Алиев в интервью испанскому изданию El Pais.

Тем не менее, по словам главы государства, обе страны принимают тот факт, что открытие коридора должно состояться.

«Я думаю, что обе страны согласны с тем, что это должно произойти, и, кстати, во время трехсторонней встречи в Сочи в прошлом месяце по инициативе президента Путина, мы приняли декларацию, в которой открыто говорилось об открытии коммуникаций. Так и будет. Кстати, воздушное пространство уже активизировалось. Теперь самолеты «Азербайджанский авиалиний», выполняющие рейсы из Баку в Нахчыван, начали проходить через воздушное пространство Армении», - заявил Алиев.

Президент подчеркнул, что Баку хочет открыть границы с Ереваном. «Да, мы хотим открыть границы. К настоящему времени проведено несколько переговоров в рамках трехсторонней рабочей группы, возглавляемой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России. Основная цель и задача этой рабочей группы – открытие коммуникаций. Несколько раундов переговоров прошли относительно успешно. Сейчас есть полная договоренность об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, и мы начали строительство разрушенной железнодорожной линии в освобожденных районах в направлении границы с Арменией», - сказал он.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]