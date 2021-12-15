Баку и Ереван обсуждают правовой режим Зангезурского коридора – Алиев

Азербайджан сумел убедить Армению в неизбежности открытия автомобильной дороги (через Армению в Нахчыван), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El Pais.
«Ранее Армения возражала против открытия автомобильной дороги, но мы смогли убедить их, что это неизбежно, и они согласны. Итак, согласованность есть. Сейчас мы обсуждаем правовой режим этих коридоров, в частности, Зангезурского коридора, который проходит через Азербайджан в Армению, а затем в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. У нас все еще остаются некоторые нерешенные вопросы», - подчеркнул Алиев в интервью испанскому изданию El Pais.
Тем не менее, по словам главы государства, обе страны принимают тот факт, что открытие коридора должно состояться.
«Я думаю, что обе страны согласны с тем, что это должно произойти, и, кстати, во время трехсторонней встречи в Сочи в прошлом месяце по инициативе президента Путина, мы приняли декларацию, в которой открыто говорилось об открытии коммуникаций. Так и будет. Кстати, воздушное пространство уже активизировалось. Теперь самолеты «Азербайджанский авиалиний», выполняющие рейсы из Баку в Нахчыван, начали проходить через воздушное пространство Армении», - заявил Алиев.
Президент подчеркнул, что Баку хочет открыть границы с Ереваном. «Да, мы хотим открыть границы. К настоящему времени проведено несколько переговоров в рамках трехсторонней рабочей группы, возглавляемой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России. Основная цель и задача этой рабочей группы – открытие коммуникаций. Несколько раундов переговоров прошли относительно успешно. Сейчас есть полная договоренность об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, и мы начали строительство разрушенной железнодорожной линии в освобожденных районах в направлении границы с Арменией», - сказал он.
Э.Шафиев
Зеленский рассчитывает на поддержку Германией сохранения транзита газа через Украину
Украине хватит газа и угля для прохождения зимы - премьер
Глобальный долг в 2020 году достиг рекордных $226 трлн - МВФ
Коронавирус в 10 раз ускоряет образование белковых структур, связанных с болезнью Паркинсона
Европе не удастся сдержать заболеваемость COVID-19 от штамма "омикрон" только за счет вакцинации - эксперты
Италия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из стран ЕС
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
ЕС намерен инвестировать более 2 млрд евро в страны Восточного партнерства - Мишель
Криптовалютные компании инвестируют десятки и сотни миллионов долларов в спорт
Новый разговор Путина и Байдена может состояться до конца года, но конкретных договоренностей нет - Песков
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика привлёк 2 крупных кредита от EBRD для поддержки предпринимательства
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт