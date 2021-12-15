Азербайджан вернул Армении тех военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев - Алиев

Азербайджан до сих пор вернул Армении более 100 военных, которые не совершали преступлений против азербайджанцев, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Здесь нет никакого секрета. Список известен, международные организации и армяне знают о нем. Например, в середине ноября более 30 армянских военнослужащих были задержаны в ходе военной провокации (на границе Азербайджана и Армении – ИФ). Один из них был ранен, и наши врачи позаботились о нем, ему сделали операцию, и как только он выздоровел, мы его вернули. Это правда, и это нашло свое подтверждение. Еще 10 членов из этой группы были возвращены Еревану и многие из них оказались в заключении в Армении», - сказал Алиев в интервью испанской газете «El Pais».
Глава государства отметил, что те армянские военные, кто совершал преступления в отношении азербайджанского народа, предстали перед судом и осуждены.
«Таким образом, ни по одной международной конвенции этих людей нельзя считать военнопленными. Другой вопрос, что некоторые из задержанных были арестованы в Армении после того, как мы их вернули. Это очень серьезный сигнал для нас, для возвращенных и их родственников. Мы вернули их в Армению, а они их арестовали. Не исключено, что они будут пытать этих людей. Свидетельства наших бывших пленных говорит о том, что этих людей будут жестоко пытать. Поэтому, если мы вернем больше людей, они будут арестованы. Это реальный факт, и его можно подтвердить», - сказал Алиев.
Президент также сообщил, что во время провокации армянских военных в ноябре текущего года в плен к Азербайджану попали около 30 армянских военнослужащих, а с ноября прошлого года, в целом, около 40 военных. «Мы эти цифры не скрываем. Армянской стороне был предоставлен список имен, фамилий и даты рождений пленных. То есть они об этом знают, есть информация от международных организаций, мы это не скрываем, потому что секрета нет», - сказал Алиев.
В то же время, президент подчеркнул, что судебные решения открыты для общественности, и всем известно количество армянских военных, приговоренных к тюремному заключению в Азербайджане. «Опять же, это вопрос справедливости. Тех, кто не совершал преступления, не убивал азербайджанцев, мы возвращали. Как я уже сказал, таких людей более 100. По моей информации, виновные в мелких преступлениях получили мягкие приговоры. Однако, виновные в убийстве азербайджанцев должны быть привлечены к ответственности, и это так в любой стране. Повторяю, эти люди были задержаны через 20 дней после окончания Второй карабахской войны. Они были отправлены в освобожденные районы 26 ноября и задержаны в начале декабря прошлого года. Следующая группа, как я уже сказал, была задержана в ноябре этого года», - заключил Алиев.
Б.Рустамбеков
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