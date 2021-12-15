Президент Грузии хочет начать общенациональный диалог по примирению в обществе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече в среду с католикосом-патриархом Илией Вторым представила свое видение по примирению в обществе и преодолению плюрализма, сообщает Патриархия Грузии.

"Его Святейшество и, конечно, Церковь, как всегда поддерживают любую инициативу и действия, которые будут направлены на единство, на христианские и справедливые основы", - говорится в заявлении Патриархии.

Зурабишвили 10 декабря, выступая на виртуальном саммите демократии, инициированным президентом США Джо Байденом, пообещала начать в Грузии инклюзивный процесс, общенациональный диалог с участием всего общества и политических сил, чтобы "достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться дальше".

Конкретного предложения по началу диалога по примирению Зурабишвили пока не представила, но правящая партия "Грузинская мечта" и главная оппозиционная сила партия "Единое национальное движение" уже представили свои требования.

Оппозиция выдвигает два условия по участию в диалоге под эгидой президента - назначение досрочных парламентских выборов и освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили. В свою очередь в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что диалог с радикальной оппозицией возможен лишь при признании ею вынесенного наказания Саакашвили справедливым и самоликвидации основанной им партии "Единое национальное движение".

Президент Зурабишвили направила приглашения всем лидерам политических партий на предновогодний прием в своей резиденции в Тбилиси, который состоится в четверг, 16 декабря.