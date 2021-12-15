Сбербанк не закладывает риск военного конфликта России с Украиной в базовом сценарии

Сбербанк не рассматривает как серьезный риск военного конфликта РФ с Украиной, заявил глава банка Герман Греф в ходе "Дня инвестора".

"Могу сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения в Украину видно только из США. Из России она не видна, и мы все это не рассматриваем как серьезный риск. Я бы сказал, что мы видим это как большая PR-война, пока у меня нет каких-то ощущений, что в нашем регионе может что-то серьезное произойти. Такая последовательная PR-политика со стороны США у нас в России вызывает удивление", - заявил Греф.

"Не знаю, что за этим стоит, что-то, наверное, стоит, но точно не реальное положение дел. В России мы не чувствуем никакой напряженности, не видим никаких серьёзных в ближайшее время обострений с российской стороны. Будем смотреть, как все будет развиваться. Я думаю, что это часть какой-то глобальной геополитической игры крупных игроков. Еще раз повторяю, пока мы не рассматриваем как серьезный риск, который может реализоваться", - добавил он.