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СНГ 15.12.2021 19:20

Сбербанк не закладывает риск военного конфликта России с Украиной в базовом сценарии

Сбербанк не рассматривает как серьезный риск военного конфликта РФ с Украиной, заявил глава банка Герман Греф в ходе "Дня инвестора".

"Могу сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения в Украину видно только из США. Из России она не видна, и мы все это не рассматриваем как серьезный риск. Я бы сказал, что мы видим это как большая PR-война, пока у меня нет каких-то ощущений, что в нашем регионе может что-то серьезное произойти. Такая последовательная PR-политика со стороны США у нас в России вызывает удивление", - заявил Греф.

"Не знаю, что за этим стоит, что-то, наверное, стоит, но точно не реальное положение дел. В России мы не чувствуем никакой напряженности, не видим никаких серьёзных в ближайшее время обострений с российской стороны. Будем смотреть, как все будет развиваться. Я думаю, что это часть какой-то глобальной геополитической игры крупных игроков. Еще раз повторяю, пока мы не рассматриваем как серьезный риск, который может реализоваться", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]