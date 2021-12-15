Зеленский рассчитывает на участие азербайджанского бизнеса в процессе приватизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на участие азербайджанских компаний в процессе приватизации объектов госсобственности на Украине.
"Был рад обсудить важные области сотрудничества с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым в Брюсселе - ИФ). Мы выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами. Рассчитываю на участие (азербайджанских - ИФ) компаний в крупной приватизации и строительстве в Украине", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Ильхамом Алиевым "на полях" саммита Восточного партнерства.
Э.Шафиев, А.Салаева
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