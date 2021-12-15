Баку принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Азербайджан стал председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил посол Азербайджана в Вене Ровшан Садигбейли.

"Сегодня Азербайджан принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Мы будем способствовать укреплению в военно-политической плоскости и более эффективному выполнению наших обязательств", - написал Садигбейли в своем аккаунте в Twitter.

Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств-участников ОБСЕ. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности. Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.

Э.Шафиев