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Внешняя политика 15.12.2021 19:11

Баку принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Азербайджан стал председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил посол Азербайджана в Вене Ровшан Садигбейли.

"Сегодня Азербайджан принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Мы будем способствовать укреплению в военно-политической плоскости и более эффективному выполнению наших обязательств", - написал Садигбейли в своем аккаунте в Twitter.

Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств-участников ОБСЕ. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности. Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.

Э.Шафиев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]