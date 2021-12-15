Глобальный долг в 2020 году достиг рекордных $226 трлн - МВФ

Глобальный долг в 2020 году вырос максимальными темпами со времен II Мировой войны и достиг рекордных $226 трлн на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

"Долги были высокими еще до кризиса, однако теперь государствам приходится справляться с рекордно высокой долговой нагрузкой как в государственном, так и в частном секторе, новыми мутациями коронавируса и усилением инфляции", - отмечают в МВФ.

Глобальный долг в прошлом году достиг 256% ВВП, увеличившись на 28 процентных пунктов. Задолженность государств подскочила до рекордных 99% ВВП, долг частного сектора - от нефинансовых организаций до домохозяйств - также вырос до рекорда.

Наиболее существенное увеличение долговой нагрузки отмечено в развитом мире. Так, совокупный долг развитых государств, составлявший порядка 70% ВВП в 2007 году, подскочил до 124% ВВП в 2020 году. В частном секторе показатель увеличился со 164% ВВП до 178% ВВП.

На долю государственного долга в настоящее время приходится почти 40% совокупного глобального долга - это самая высокая доля с 1960-х гг.

Существенное увеличение госдолга с 2007 года в значительной мере связано с двумя экономическими кризисами - 2008 и 2020 гг., отмечают в МВФ.