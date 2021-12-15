Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9149 RUR   0.023 GBR   2.2503 TRY   0.1181

Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 70.73 -0.56 Brent 73.70 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.12.2021 22:51

Учёные центра им. Гамалеи запатентовали технологию применения вакцины против COVID-19 для детей от одного месяца

Специалисты центра им. Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против коронавируса для иммунизации детей старше одного месяца, сообщила в среду пресс-служба Роспатента.

"Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент №2761904 на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца", - говорится в сообщении федеральной службы.

Помимо уже используемых в разработанной центром им. Гамалеи вакцине "Спутник V" компонентов на базе векторов аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, документ предусматривает применение компонента, использующего вектор аденовируса обезьян 25-го серотипа. Все эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и совместно, всего изобретение включает шесть таких вариантов их введения. Кроме того, все три компонента могут применяться и для повторной вакцинации, отмечается в документе

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Документы для проведения испытаний 29 ноября были представлены в министерство разработчиком - центром им. Гамалеи Минздрава России, сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Гинцбург.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]