Учёные центра им. Гамалеи запатентовали технологию применения вакцины против COVID-19 для детей от одного месяца

Специалисты центра им. Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против коронавируса для иммунизации детей старше одного месяца, сообщила в среду пресс-служба Роспатента.
"Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент №2761904 на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца", - говорится в сообщении федеральной службы.
Помимо уже используемых в разработанной центром им. Гамалеи вакцине "Спутник V" компонентов на базе векторов аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, документ предусматривает применение компонента, использующего вектор аденовируса обезьян 25-го серотипа. Все эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и совместно, всего изобретение включает шесть таких вариантов их введения. Кроме того, все три компонента могут применяться и для повторной вакцинации, отмечается в документе
24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.
6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Документы для проведения испытаний 29 ноября были представлены в министерство разработчиком - центром им. Гамалеи Минздрава России, сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Гинцбург.
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